صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حضرت فاطمتہ الزہرہؓ کی سیرت خواتین کیلئے مشعلِ راہ : آصف رضا قادری

  • فیصل آباد
حضرت فاطمتہ الزہرہؓ کی سیرت خواتین کیلئے مشعلِ راہ : آصف رضا قادری

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیرمیاں محمد آصف رضا قادری نے حضرت فاطمتہ الزہرہ رضی اللہ عنہا کے یومِ وصال کے موقع پر۔۔۔

 سحری لنگر کیمپ میں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت فاطمتہ الزہرہ رضی اللہ عنہا کی سیرت تمام خواتین کے لیے مشعلِ راہ ہے ۔ آپ رضی اللہ عنہا کی حیاتِ طیبہ صبر، استقامت اور ایثار کا عملی نمونہ ہے ۔ خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کی محبت ایمان کی علامت ہے اور آپ کا کردار خواتین کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے ۔ آپ رضی اللہ عنہا کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ حسنینِ کریمینؓ نے اسلام کے لیے لازوال قربانیاں دیں۔ حضرت فاطمتہ الزہرہ رضی اللہ عنہا کی حیاتِ مبارکہ میں اسلامی طرزِ زندگی کی مکمل تصویر موجود ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مزید نئی بسیں متعارف کرانے کا فیصلہ

ٹینکر سسٹم بند،لوگوں کو لائنوں سے پانی فراہم کیا جائے : سندھ ہائیکورٹ

ضلع ملیر میں سڑک کی تعمیر و بحالی منصوبے کا سنگ بنیاد

ماہِ رمضان میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ میں اضافہ

نامکمل ترقیاتی منصوبے عذاب بن گئے ،منعم ظفر

سولجر بازار میں گیس دھماکہ،عمارت کے مالک کا 7روزہ جسمانی ریمانڈ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل