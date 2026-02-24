صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح افراد نے شہری کو کار سمیت اغوا کر لیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پنجاب پولیس کے مطابق تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے ای بلاک میں مسلح ملز موں نے شہری کو کار سمیت مبینہ طور پر اغوا کر لیا۔

طاہر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بھائی طارق اپنی کار میں گھر کے گیٹ پر پہنچا تو اسی دوران مسلح ملز موں نے گن پوائنٹ پر اسے ڈرائیونگ سیٹ سے اتار کر زبردستی گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھا لیا اور کار سمیت مبینہ طور پر اغوا کرکے فرار ہو گئے ۔پولیس نے متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملز موں اور مغوی کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

