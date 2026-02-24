صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل ویلفئیر متعلقہ اداروں کی کاروائیاں نہ ہونے کے برابر بھکاری عید لگانے میں مصروف

  • فیصل آباد
سوشل ویلفئیر متعلقہ اداروں کی کاروائیاں نہ ہونے کے برابر بھکاری عید لگانے میں مصروف

پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار تو کیا جاتا لیکن مبینہ طور پر ان سے پیسے اور دیگر سامان چھین کر دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے ،مسافر اڈوں، بازاروں، ہسپتالوں، مارکیٹوں میں بھکاریوں کی بڑی تعداد مو جود

فیصل آباد(سٹی رپورٹر) ماہ مقدس میں پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف سوشل ویلفیئر اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے کئے جانے والے اقدامات نہ ہونے کے برابر دکھائی دینے لگے ۔مین شاہراہوں، ٹریفک سگنلز، چوک چوراہوں، مارکیٹوں، بازاروں اور دیگر اہم مقامات پر دندناتے پیشہ ور بھکاریوں نے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا۔ سوشل ویلفیئر اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف کارروائیاں عمل میں لانے کی بجائے مبینہ طور پر خاموشی اختیار کرلی گئی۔ ماہ مقدس کے دوران پیشہ ور بھکاریوں نے شہر بھر کے مختلف علاقوں پر اپنے بسیرے ڈال لئے ہیں۔

مسافر اڈوں، بازاروں، ہسپتالوں، مارکیٹوں، چوک چوراہوں اور ٹریفک سگنل سمیت دیگر اہم مقامات پر بھکاریوں کے گروہ دندناتے دکھائی دیتے ہیں۔ پیشہ ور بھکاریوں کی جانب سے مختلف نوعیت کی معذوری ظاہر کرکے اور دیگر روپ دھار کر شہریوں کے دلوں کو نرم کرتے ہوئے ان سے پیسے بٹور کر اپنی جیبیں بھرنے کا سلسلہ جاری ہے ۔بھکاری شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف عمل رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اصل ضرورت مند شہریوں کی امداد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سوشل ویلفیئر اور دیگر متعلقہ اداروں کی جانب سے پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار تو کیا جاتا ہے لیکن مبینہ طور پر ان سے پیسے اور دیگر سامان چھین کر دوبارہ سے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے ۔ شہری حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف حقیقی معنوں میں اقدامات اٹھائے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

یو ای ٹی کے 769طلبہ کو میرٹ پر لیپ ٹاپس تقسیم

آئی جی نے شہریوں کی شکایات سنیں، ریلیف کیلئے ہدایات جاری

جے آئی سی کے بورڈ آف گورنرز کااجلاس ،سفارشات کی منظوری

اساتذہ کیلئے گاؤن لازمی قرار دینے پرقیمتیں دوگنا ہوگئیں

سروسز ہسپتال میں نئے میڈیکل آئی سی یو کا باقاعدہ افتتاح

ماڈل ٹاؤن ،صدر ڈویژن پولیس کی کارکردگی کا جائزہ ،ہدایات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیدی سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
دس ارب روپے اڑتیس ملین ڈالر ہوتے ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ میں فیصلہ سازی کون کرے گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
رشید صافی
خوارج کے ٹھکانوں پر کاری ضرب
رشید صافی
سلمان غنی
امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
انعاماتِ ربّانی
حافظ محمد ادریس