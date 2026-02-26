صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک جھمرہ: ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے اقدامات جاری

  • فیصل آباد
چک جھمرہ: ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے اقدامات جاری

چک جھمرہ (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت جاری ستھرا پنجاب پروگرام کے سلسلے میں چک جھمرہ میں المیزان ایسوسی ایٹ کے کنٹریکٹر سید عرفان گیلانی اور اے ایم او نوید اختر چیمہ نے بتایا کہ۔۔۔

صفائی نصف ایمان ہے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی طرح محلے اور شہر کی صفائی کو بھی اولین ترجیح دے ۔ اگر کسی جگہ کمی یا کمی بیشی محسوس ہو تو وہ براہِ راست تعاون فراہم کرے تاکہ ستھرا پنجاب پروگرام کے اہداف کو بروقت اور مؤثر طریقے سے حاصل کیا جا سکے ۔المیزان ایسوسی ایٹ کی ٹیم اور اے ایم او نوید اختر چیمہ نے عوام، شہریوں اور دکانداروں کو یقین دلایا کہ جھمرہ تحصیل میں صفائی ستھرائی کو ترجیحی بنیادوں پر بہتر طریقے سے ممکن بنایا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایونیو ون، جوبلی، موہلنوال میں گندگی کے ڈھیر، رہائشی پریشان

شہر میں 133 سرکاری سکولوں کی عمارتیں خطرناک قرار

سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے عبدالخبیر آزاد کی ملاقات

فنڈز کی عدم فراہمی سے نئے کلاس رومز کامنصوبہ متاثر

آئی جی کی بھکر حملے میں زخمی پولیو ورکر کی عیادت

چیف سیکرٹری کی جسٹس عالیہ نیلم سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی