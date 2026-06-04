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لیاقت آباد میں نادرا رجسٹریشن سینٹر دوبارہ فعال

  • کراچی
لیاقت آباد میں نادرا رجسٹریشن سینٹر دوبارہ فعال

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)لیاقت آباد میں نادرا رجسٹریشن سینٹر توسیع اور مرمت کا کام مکمل ہونے پر دوبارہ فعال کر دیا گیا۔

ترجمان نادرا کے مطابق لیاقت آباد رجسٹریشن سینٹر میں ون ونڈو کاؤنٹرز کی تعداد 4 سے بڑھا کر 6 کر دی گئی، پاک آئی ڈی، جانشینی سرٹیفکیٹ اور بزرگ شہریوں کیلیے الگ الگ کاؤنٹر بنائے گئے ہیں۔ترجمان نے بتایا کہ انتظار گاہ میں ایئر کنڈیشنڈ ماحول اور 80 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے ، خصوصی افراد اور بزرگ شہریوں کیلیے وہیل چیئر کا انتظام بھی موجود ہے ۔مرکز کی توسیع اور بہتری سے لیاقت آباد، گلشن اقبال، ایف سی کالونی، ناظم آباد اور گولیمار کے تقریباً 15 لاکھ شہریوں کو براہِ راست فائدہ ہوگا۔

 

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