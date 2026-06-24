صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تمام محکمے انسدادِڈینگی کیلئے فیلڈمیں متحرک رہیں:ڈپٹی کمشنر

  • فیصل آباد
تمام محکمے انسدادِڈینگی کیلئے فیلڈمیں متحرک رہیں:ڈپٹی کمشنر

ہاٹ سپاٹس کی نگرانی،اِن وآؤٹ ڈور سرویلنس، لاروا تلفی میں غفلت ناقابل برداشت

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس ہوا ۔ضلع بھر میں انسدادِ ڈینگی اقدامات اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ صحت ، میونسپل کارپوریشن، واسا، پی ایچ اے ، انٹامالوجسٹ اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسروإ نے شرکت کی۔ محکموں کی کارکردگی، سرویلنس سرگرمیوں، لاروا تلفی اور فیلڈ آپریشنز کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ڈینگی کے تدارک کیلئے تمام محکمے بھرپور انداز میں متحرک رہیں اور فیلڈ میں جاری سرگرمیوں کی مؤثر مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو محفوظ اور صحت مند ماحول کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے حصول کیلئے انسداد ڈینگی مہم کو مزید مؤثر بنایا جائے ۔انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ ہاٹ سپاٹس کی مسلسل نگرانی،ان ڈور وآؤٹ ڈور سرویلنس، لاروا تلفی اور آگاہی مہم میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام محکمے باہمی رابطے اور مربوط حکمت عملی کے تحت اپنی ذمہ داریاں انجام دیں تاکہ ڈینگی کے ممکنہ خطرات کا بروقت تدارک کیا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کا تعمیراتی کام تیز : 4 ماہ میں ایڈمنسٹریٹو، اکیڈمک بلاک کی تکمیل کا ہدف

گھنٹہ گھر چوک کی توسیع سے آمدورفت بہترہو گی : ڈپٹی کمشنر

سیکرٹری ویمن ڈویلپمنٹ کا دورہ ویمن یونیو رسٹی سیالکوٹ ، نمائش دیکھی

وزیرآباد:جلسوں کے روٹس پر سیوریج اور نالوں کی صفائی

کارسواروں کی دن دہاڑے لڑکی کے اغوا کی کوشش

واہنڈو سے 3منشیات فروش گرفتار ‘ 14کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر