صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:مویشیوں کے بیوپاریوں سے 7 لاکھ روپے چھن گئے

  • کراچی
میرپور خاص:مویشیوں کے بیوپاریوں سے 7 لاکھ روپے چھن گئے

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص میں کوس گھر چوک پر مویشیوں کے تین تاجروں حامد قریشی، عارف قریشی اور احسان قریشی کو125 موٹر سائیکل پر سوار تین نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیا، اور 6 لاکھ 69 ہزار روپے ، 2 قیمتی موبائل فونز اور دستاویزات سے بھرے پرس چھین کر فرار ہوگئے ۔

میرپورخاص میں کوس گھر چوک پر مویشیوں کے تین تاجروں حامد قریشی، عارف قریشی اور احسان قریشی کو125 موٹر سائیکل پر سوار تین نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر یرغمال بنا لیا، اور 6 لاکھ 69 ہزار روپے ، 2 قیمتی موبائل فونز اور دستاویزات سے بھرے پرس چھین کر فرار ہوگئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:ٹیپا طرز پر ایجنسیوں کا قیام فائلوں تک محدود

یوای ٹی :تزئین وآرائش کے بعد سوئمنگ پول کاافتتاح

اپنی چھت اپنا گھر ،ڈیڑھ لاکھ مستحقین کو قرضوں کی فراہمی

ڈی جی ایل ڈی اے کا اچھرہ بازار کادورہ

نکاسی آب کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت

درگاہ بی بی پاک دامن پر مالی بدعنوانی پر سزائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن