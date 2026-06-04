صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلوی ہائی کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ایئر پورٹ ،سہولیات کی تعریف

  • اسلام آباد
آسٹریلوی ہائی کمشنر کا دورہ سیالکوٹ ایئر پورٹ ،سہولیات کی تعریف

چیئرمین سیال حسن علی بھٹی کی بریفنگ ،دوطرفہ تجارت کو فروغ دینے پر اتفاق

  اسلام آباد ( دنیا رپورٹ ) پاکستان میں تعینات آسٹریلین ہائی کمشنر ٹیموتھی کین نے گزشتہ روز سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا ، چیئرمین سیال حسن علی بھٹی، وائس چیئرمین سیال وقاص افضل، ممبران بورڈ آف ڈائریکٹر ز اور سی ای او سیال نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر حسن علی بھٹی نے کہا آسٹریلین ہائی کمشنر کا دورہ پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین بڑھتے ہوئے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے ۔ انہوں نے معزز ہائی کمشنر اور حکام کو ایئر پورٹ بارے تفصیلی بریفنگ دی ۔ہائی کمشنر ٹیموتھی کین نے سیالکوٹ ایئر رپورٹ کو مثالی وژن کی زندہ مثال قرار دیا اور سیالکوٹ کی تاجر و کاروباری برادری کی کوششوں کو سراہا، ان کا کہنا تھا کہ خطے میں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئر پورٹ اپنی مثال آپ ہے ۔چیئر مین سیال اور آسٹریلین ہائی کمشنرنے مستقبل میں پاکستان اور آسٹریلیا کے مابین ٹریڈ کو مزید فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا۔  

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب:ٹیپا طرز پر ایجنسیوں کا قیام فائلوں تک محدود

یوای ٹی :تزئین وآرائش کے بعد سوئمنگ پول کاافتتاح

اپنی چھت اپنا گھر ،ڈیڑھ لاکھ مستحقین کو قرضوں کی فراہمی

ڈی جی ایل ڈی اے کا اچھرہ بازار کادورہ

نکاسی آب کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کی ہدایت

درگاہ بی بی پاک دامن پر مالی بدعنوانی پر سزائیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن