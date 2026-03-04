صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران دو زیر حراست ڈاکو زخمی

  • فیصل آباد
مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران دو زیر حراست ڈاکو زخمی

علی وارث اور وقارکوپولیس ریکوری کیلئے لیجارہی تھی،ساتھیوں نے حملہ کردیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران دو زیر حراست ڈاکو زخمی ہو گئے ۔ تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقے میں پولیس زیر حراست ملزم علی وارث کو سامان کی ریکوری کیلئے لیجا رہی تھی کہ طفیل بھٹہ کے قریب مسلح ملزموں نے اپنے ساتھی کو چھڑوانے کیلئے پولیس ٹیم پر فائرنگ کر دی گئی۔ دو طرفہ فائرنگ کے دوران ملزم علی وارث زخمی ہوگیا۔ دوسرے واقعہ میں تھانہ جھنگ بازار پولیس زیر حراست ملزم وقار کو سامان کی ریکوری کیلئے لیجا رہی تھی کہ راستے میں پولیس ٹیم پر ملزموں کی فائرنگ سے وقار زخمی ہو گیا۔ پولیس نے دونوں زخمیوں کو حراست میں لیکر ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزم 40 سے زائد ڈکیتی چوری راہزنی سمیت دیگر سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے ۔ جن کیخلاف مقدمات درج کرکے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ: 25 سال سے سکول بند عمارت کھنڈر

واسا کی چشم پوشی ‘کھلے مین ہولز سے حادثات میں اضافہ

سول ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات کا فقدان

سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سِوک سنٹر مکمل طور پر سیل

ایکسپو کی تیاریوں کیلئے اسسٹنٹ کمشنر گجرات کا دورہ ظہور الٰہی سٹیڈیم

وزیراعلیٰ کے ویژن کے تحت وزیرآباد کی بیوٹی فکیشن کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی