صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسپوزل سٹیشنز کی ڈیسلٹنگ کا آغاز، عید سے قبل مکمل کرنیکا ہدف

  • فیصل آباد
ڈسپوزل سٹیشنز کی ڈیسلٹنگ کا آغاز، عید سے قبل مکمل کرنیکا ہدف

19 ڈسپوزل سٹیشن کی ڈیسلٹنگ شروع کرکے رپورٹ ایم ڈی واسا کو پیش کر دی گئی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا کے احکامات پر ڈسپوزل سٹیشنز کی ڈیسلٹنگ کا آغاز کردیا گیا جبکہ عید الفطر سے قبل تمام ڈسپوزل سٹیشنز کی ڈیسلٹنگ مکمل کرنے کا ہدف دیا گیا ہے ۔ واضح رہے کہ ایم ڈی واسا ثاقب رضا نے عید الفطرکے موقع پر اور چھٹیوں کے دوران شہریوں کو نکاسی آب کی معیاری سہولیات فراہم کرنے کیلئے جامع اور پائیدار پروگرام تشکیل دیا تھا جسکے تحت ڈائریکٹرز او اینڈ ایم کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے متعلقہ ڈسپوزل سٹیشنز کی ڈیسلٹنگ عید سے قبل ہر صورت یقینی بنائیں جس پر عملدرآمد کرتے ہوئے 19 ڈسپوزل سٹیشن کی ڈیسلٹنگ شروع کرکے رپورٹ ایم ڈی واسا کو پیش کر دی گئی ہے ۔ اس ضمن میں منیجنگ ڈائریکٹر واسا ثاقب رضا نے کہا ہے کہ شہریوں کو سیوریج مسائل سے نجات دلانے کیلئے متعلقہ افسروں اورواسا عملے کو ڈسپوزل سٹیشنز کی ڈیسلٹنگ کو عید الفطر سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس پر کام شروع کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹیوب ویلز کی پرانی مشینری،پانی کی فراہمی متاثر

52 شہروں میں 67 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنانے کافیصلہ

ٹاسک فورس آن ہیومن رائٹس کااجلاس ، ایجنڈ آئٹمز کاجائزہ

صنعتوں کو سستی و بلا تعطل بجلی کی فراہمی پرغور

فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں وائٹ کوٹ تقریب

مضر صحت سپاری کا کثیر سٹاک ضبط ، مارکیٹ سے ختم

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی