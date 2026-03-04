صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیمتیں کنٹرول ، ذخیرہ اندوزی پرکارروائیاں تیزکرنیکی ہدایت

  • فیصل آباد
قیمتیں کنٹرول ، ذخیرہ اندوزی پرکارروائیاں تیزکرنیکی ہدایت

ریٹ لسٹیں نمایاں آویزاں ہو نی چاہئیں ، سو فیصد عملدرآمد کیا جائے :ندیم ناصر

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں بھی عوامی خدمت کے جذبے کو مقدم رکھتے ہوئے افسر فیلڈ میں بھرپور موجودگی برقرار رکھیں۔ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول اور ذخیرہ اندوزی کیخلاف بلاامتیاز کارروائیوں کو مزید تیزکیا جائے ۔یہ بات ڈپٹی کمشنرکیپٹن(ر)ندیم ناصر نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنرز، پیرا فورس، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور دیگر متعلقہ افسروں نے شرکت کی۔

اجلاس میں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے دوران مارکیٹ مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیکر پہلے عشرے کی کارکردگی کا تقابلی تجزیہ پیش کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ ضلعی انتظامیہ کا فوکس اب صرف کارروائیوں کی تعداد پر نہیں بلکہ مؤثر نتائج اور پائیدار بہتری پر ہوگا انہوں نے ہدایت کی کہ سرکاری ریٹ لسٹیں نمایاں مقام پر آویزاں ہو نی چاہئیں اور ان پر سو فیصد عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ترقیاتی منصوبے ٹائم لائن میں مکمل کرنے کا حکم

ڈی سی کا سکول کا دورہ، ناقص صفائی پر ایڈمن سے جواب طلب

ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کا رمضان سہولت بازار کا دورہ

تاجر برادری کا پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اعلان

بی زیڈ یو میں معاشرتی مسائل اجاگر کرنے کیلئے پوسٹر نمائش

زکریا یونیورسٹی میں نومنتخب ایمپلائز یونین کو مبارکباد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی