صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی ریونیو خدمت سروسز، دوسرے روزبھی مسائل سنے گئے

  • فیصل آباد
عوامی ریونیو خدمت سروسز، دوسرے روزبھی مسائل سنے گئے

ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے سائلین کے مسائل سنے ،حل کے احکامات جاری

جھنگ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)عوامی ریونیو خدمت سروسز کے دوسرے روز بھی شہریوں کو فوری ریلیف کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے سائلین کی درخواستوں پر سماعت کی اور متعدد درخواستوں پر متعلقہ افسروں کو احکامات جاری کیے ۔اس موقع پر فردِ ملکیت کے اجرا، انتقالات، تقسیم اراضی، ریکارڈ کی درستگی اور دیگر ریونیو مسائل کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر نمٹانے کی ہدایت کی گئی۔

ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ زیر التوا کیسز کی روزانہ بنیادوں پر مانیٹرنگ کی جائے اور ہر درخواست گزار کو پیشرفت سے آگاہ رکھا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ عوامی ریونیو خدمت سروسز کا مقصد تمام متعلقہ افسران کو ایک چھت تلے لا کر شہریوں کو فوری سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ مسائل کا حل تیز رفتار اور شفاف انداز میں ممکن ہو سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹیوب ویلز کی پرانی مشینری،پانی کی فراہمی متاثر

52 شہروں میں 67 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنانے کافیصلہ

ٹاسک فورس آن ہیومن رائٹس کااجلاس ، ایجنڈ آئٹمز کاجائزہ

صنعتوں کو سستی و بلا تعطل بجلی کی فراہمی پرغور

فاطمہ میموریل کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری میں وائٹ کوٹ تقریب

مضر صحت سپاری کا کثیر سٹاک ضبط ، مارکیٹ سے ختم

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی