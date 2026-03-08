صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افسروں کو پٹرول، ڈیزل کا استعمال 15 فیصد کم کرنیکی ہدایت

  • فیصل آباد
افسروں کو پٹرول، ڈیزل کا استعمال 15 فیصد کم کرنیکی ہدایت

ڈی سیز کومراسلہ ،کمشنر کی زیرصدارت شجرکاری مہم میں 1لاکھ پودے لگانیکا فیصلہ

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ مریم نواز کے احکامات پرکمشنر راجہ جہانگیر انور نے چاروں اضلاع میں سرکاری امور کی انجام دہی کے دوران پٹرول و ڈیزل کے استعمال میں آئندہ ہفتے تک 15 فیصد کمی لانے کیلئے چاروں ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کردیا جس میں کہا گیا ہے کہ وزٹس کے حوالے سے سمارٹ پلان وضع کیا جائے تاکہ فیول میں کمی پر عملدرآمد یقینی ہو۔انہوں نے کہا ڈپٹی کمشنرز اپنے ضلعی افسروں کو اس بات کا پابند بنائیں ،پٹرول کی کمی کو بتدریج مانیٹر کیا جائے گا جبکہ عوامی سروسز فراہمی کا عمل بھی بلاتعطل جاری رہنا چاہیے ۔ دریں اثنا کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیرصدارت اجلاس میں فیصل آباد میں شجرکاری مہم پر تحریک کی صورت میں عملدرآمد کا فیصلہ کیا گیا ہے جسکے تحت چاردیواری کے اندر ایک لاکھ پودے لگاکرانکی دیکھ بھال کی جائیگی ۔ سرکاری رہائش گاہوں،سکولوں وکالجوں، ہسپتالوں، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پودے لگائے جائینگے ۔کمشنر نے ڈی جی ایف ڈی اے اور ایڈیشنل کمشنر کنسالیڈیشن کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی اور کہا کہ شجرکاری پر عید الفطر کے فوری بعد عملدرآمد کرایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل