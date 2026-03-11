آتش بازی کا سامان برآمد ہونے پر ملزم گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)آتش بازی کا سامان برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ جسکے قبضے سے بھاری مقدار میں آتش بازی کا سامان برآمد ہونے پر مقدمہ بھی درج کرلیا گیا۔
