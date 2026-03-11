صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس ری فلنگ پر 3ددکانیں سیل ،سامان ضبط

  • فیصل آباد
گیس ری فلنگ پر 3ددکانیں سیل ،سامان ضبط

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر و کنٹرولر سول ڈیفنس عمر میلہ کی ہدایات پر سول ڈیفنس انفورسمنٹ ٹیموں نے۔۔۔

 ایل پی جی ری فلنگ و آئل کے غیر قانونی کاروبار پرکارروائی کے دوران توکل گیس سنٹر نواں لاہور، میاں گیس شاپ اور حق باہو گیس سنٹر نواں لاہور کو غیر قانونی ایل پی جی ری فلنگ کرنے پر سیل کر دیا ، جبکہ موقع سے سامان بھی ضبط کر لیا گیا، تینوں افراد کے خلاف تھانہ نواں لاہور میں مقدمات درج کرا دیئے گئے ،سول ڈیفنس آفیسر محمود گل نے کہا ہے کہ انسانی جانوں کے تحفظ کیلئے غیر کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

علی پور چٹھہ: رکشوں کے ناجائز اڈے ٹریفک جام

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

ماڈل ٹائون پو لیس نے ڈیلر پکڑ لیا ، 13کلو سے زائد منشیات برآ مد

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر صدارت نمبردار کنونشن

غیر قانونی مقیم افغان باشندہ اور 5انسانی سمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی