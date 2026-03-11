صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کی زیرصدارت یوم علیؓ پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر کی زیرصدارت یوم علیؓ پر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

پیرمحل(نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر پیرمحل زاہد اقبال کی زیر صدارت یومِ شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقع پر سکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے امن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔

ڈی ایس پی پیرمحل میاں منیر ،چیف آفیسر میونسپل کمیٹی فاطمہ سیلم ، فنانس آفیسر ڈاکٹر عمیر رضا، ایم ایس ڈاکٹر مزمل ، ایس ڈی او ساجد بشیر ، مرکزی صدر انجمن تاجران پیرمحل میاں طارق، جنرل سیکرٹری انجمن حسینیہ لیاقت شاہ ،ممبران امن کمیٹی مولانا عبداللہ چشتی، مفتی عابد فرید، مولانا منظور صفدر ، میاں اسد حفیظ صدر پریس کلب ودیگرنے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر زاہد اقبال نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ جلوس کے روٹس پر صفائی ستھرائی، لائٹنگ اور دیگر سہولیات کو یقینی بنایا جائے جبکہ ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت ہنگامی طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے الرٹ رہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

یوم حضرت علیؓ پر سکیورٹی ہائی الرٹ،روٹس پر اضافی نفری تعینات کرنیکا حکم

انسداد ڈینگی اقدامات،انتظامیہ متحرک

پی پی ایس سی نے مختلف محکموں کے نتائج کا اعلان کر دیا

پنجاب فوڈ اتھارٹی :جعلی مشروبات کی سپلائی ناکام

اراضی تنازع،بھتیجے کا ساتھیوں سے ملکر چچا، چچی ، کزن پر تشدد

ٹریفک حادثات میں 1 شخص جاں بحق، طالبہ سمیت 3زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی