صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلع میں امن و امان کا قیام اولین ترجیح :ڈی پی او

  • فیصل آباد
ضلع میں امن و امان کا قیام اولین ترجیح :ڈی پی او

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی اواخلاق اﷲ تارڑ نے کہا ہے کہ ضلع میں امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔۔۔

جبکہ جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی ،اور تھانوں میں آنے والے شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔انہوں نے ان خیالات کااظہار صحافیوں کے ساتھ تعارفی ملاقات پر کیا ،اس موقع پر ضلعی پولیس کے ترجمان سب انسپکٹر عطا اﷲ بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو افسروں کی کارکردگی ،اجلاس طلب کرنیکا اعلان

مجالس اور جلوسوں کے انتظامات اور سکیورٹی اقدامات کا جائزہ

ڈی پی او آفس سرگودھا میں کھلی کچہری کا انعقاد

ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا ڈسٹرکٹ جیل شاہ پور کا دورہ

میانوالی نے شہر میں غیر قانونی تعمیرات کیخلاف انفورسمنٹ آپریشن

پولیس کی کاروائی 100 لیٹر شراب برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی