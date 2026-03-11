صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحافیوں کی ایس ایچ او سے امن و امان پر ملاقات

  • فیصل آباد
صحافیوں کی ایس ایچ او سے امن و امان پر ملاقات

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)شورکوٹ پریس کلب رجسٹرڈ کے عہدیداران اور ممبران نے تھانہ شورکوٹ سٹی میں تعینات ہونے والے ایس ایچ او انسپکٹر حافظ عبداﷲ جپہ سے ملاقات کی۔

باہمی امور اور امن و امان پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔ ایس ایچ او نے یقین دہانی کروائی کہ عیدکے موقع پر بازاروں اور اہم مقامات پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے ا س موقع پر سینئر صحافی رائے ایاز اکبر، رانا شبیر، شہزاد چوہدری، رجب بھٹی، ناصر محمود غزنوی، سردار قاسم ، ذیشان حیدر اور منظور الحسن سیال بھی موجود تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کے ایچ خورشید عظیم رہنما، اصول پسند سیاستدان تھے ، فیصل راٹھور

معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں خواتین کا اہم کردار، شازیہ رضوان

کفایت شعاری،ایندھن بچت مہم پر عمل کیا جائے، آئی جی موٹر وے

راولپنڈی، پولیس ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ، سکیورٹی سخت کرنیکی ہدایت

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ، ایس ایس پی آپریشنز

یومِ حضرت علی، مجالس کے لیے جامع سکیورٹی پلان ترتیب

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی