صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واٹر لیبارٹری نے 3نہروں سے پانی کے نمونے لئے

  • فیصل آباد
واٹر لیبارٹری نے 3نہروں سے پانی کے نمونے لئے

نہروں میں مکس ہونیوالے گندے پانی کی جانچ پٹرتال کی جائے گی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سیکرٹری منسٹری آف واٹر ریسورسز کی ہدایت پر واٹرکوالٹی لیبارٹری نے رکھ برانچ کینال، جھنگ برانچ کینال اور گوگیرہ کینال سے پانی کے نمونے جمع کئے ۔پانی کے نمونہ جات کے ہر قسم کے ٹیسٹ کئے جائیں گے تاکہ نہروں میں مکس ہونے والے کسی بھی قسم کے گندے پانی کا اندازہ ہوسکے ۔پانی کے نمونہ جات نیشنل واٹر کوالٹی لیبارٹری اسلام آباد روانہ کردیئے گئے ۔واٹر کوالٹی لیبارٹری الیکشن کمیشن آفس جڑانوالہ روڈکے قریب واقع ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

علی پور چٹھہ: رکشوں کے ناجائز اڈے ٹریفک جام

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

ماڈل ٹائون پو لیس نے ڈیلر پکڑ لیا ، 13کلو سے زائد منشیات برآ مد

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر صدارت نمبردار کنونشن

غیر قانونی مقیم افغان باشندہ اور 5انسانی سمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی