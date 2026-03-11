صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی وزیر احسن اقبال سے کاشف نواز رندھاوا ودیگرکی ملاقات

  • فیصل آباد
وفاقی وزیر احسن اقبال سے کاشف نواز رندھاوا ودیگرکی ملاقات

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے ہمیشہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے خطے میں کشیدگی کم کرنے امن و استحکام کیلئے سفارتی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔

 وہ مدینہ منورہ میں الوفا فاؤنڈیشن کے وفد سے گفتگو کر رہے تھے جس نے چیئرمین الوفا فاؤنڈیشن چوہدری کاشف نواز رندھاوا کی قیادت میں ان سے ملاقات کی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدے کے تحت دفاعی اقدامات کر رہے ہیں وفد میں رانا اشرف،حافظ شفیق کاشف زوہیب شہزاد کھوکھر بھی موجود تھے ۔کاشف نواز رندھاوا نے کہا کہ پاک سعودی تجارتی تعلقات اور سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے دونوں برادر اسلامی ممالک کے لازوال مثالی تعلقات سے نجی شعبہ بھرپور فائدہ اٹھاے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

علی پور چٹھہ: رکشوں کے ناجائز اڈے ٹریفک جام

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

ماڈل ٹائون پو لیس نے ڈیلر پکڑ لیا ، 13کلو سے زائد منشیات برآ مد

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر صدارت نمبردار کنونشن

غیر قانونی مقیم افغان باشندہ اور 5انسانی سمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی