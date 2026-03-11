صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کا یوم علی ؓ کے جلوس کی سکیورٹی کاجائزہ

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر کا یوم علی ؓ کے جلوس کی سکیورٹی کاجائزہ

بانی جلوس ومنتظمین سے ملاقات،فول پروف سکیورٹی،تعاون کی یقین دہانی

شورکوٹ(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر اور ڈی ایس پی شورکوٹ شہزاد گل نے یومِ شہادت حضرت علیؓ کے سلسلہ میں مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ کیااس موقع پر جلوس کی سکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا جبکہ بانی جلوس اور منتظمین سے ملاقات کر کے فول پروف سکیورٹی اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی انتظامی افسروں نے جلوس کے روٹ پر واقع پرانا لاری اڈا اور دربار محبوب عالم شاہ کا بھی دورہ کیا ڈی ایس پی شہزاد گل کے مطابق مجالس اور جلوسوں کی سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ مجالس اور جلوسوں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرے گی جبکہ ڈی پی او جھنگ ساجد حسین کی ہدایت پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

علی پور چٹھہ: رکشوں کے ناجائز اڈے ٹریفک جام

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

ماڈل ٹائون پو لیس نے ڈیلر پکڑ لیا ، 13کلو سے زائد منشیات برآ مد

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر صدارت نمبردار کنونشن

غیر قانونی مقیم افغان باشندہ اور 5انسانی سمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی