صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم علی ؓ پر جلوسوں ، مجالس کیلئے سکیورٹی پلان مرتب:ڈی سی

  • فیصل آباد
یوم علی ؓ پر جلوسوں ، مجالس کیلئے سکیورٹی پلان مرتب:ڈی سی

کمشنر اور آرپی او کاجلوسوں کے روٹس ،مجلسی مقامات کا دورہ،الرٹ رہنے کاحکم

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر اور سٹی پولیس آفیسر بلال عمر کی زیر صدارت21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علیؓ کے موقع پر سکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں موجودہ ملکی صورتحال اور سکیورٹی امور کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ضلع بھر میں یوم شہادت حضرت علیؓ کے جلوسوں اور مجالس کیلئے جامع سکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے ۔سکیورٹی کے پیش نظر تمام جلوسوں کو نمازِ مغرب سے قبل مقررہ راستوں پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیاگیا ہے ۔جلوسوں اور مجالس کے راستوں پر پولیس، سول ڈیفنس اور دیگر سکیورٹی اداروں کے اہلکار تعینات ہونگے شرپسند عناصر کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائیگی۔امن و امان کے قیام اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کیلئے فول پروف سکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔

ضلعی انتظامیہ، پولیس اور دیگر ادارے یوم شہادت پر امن و امان برقرار رکھنے کیلئے متحرک ہیں۔مشرقِ وسطیٰ اور افغا ن صورتحال کے تناظر میں ممکنہ خطرات پراداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔کمشنر راجہ جہانگیر انور اور آرپی او سہیل اختر سکھیرا نے یوم علی ؓپر سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے جلوسوں کے روٹس اورمجالس کے مقامات کا دورہ کیا۔انہوں نے ڈجکوٹ روڈ پر امام بارگاہ کے باہر انتظامی وحفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا اور ضلعی انتظامیہ و پولیس کو چوکس انداز میں ڈیوٹی انجام دینے کا حکم دیا۔کمشنر نے جلوس کے روٹ پر صفائی،پانی کا چھڑکاؤ یقینی ،ٹریفک کیلئے متبادل انتظامات،سکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی،جلوس میں داخل ہونے والوں کی جامع چیکنگ کی ہدایات جاری کیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

علی پور چٹھہ: رکشوں کے ناجائز اڈے ٹریفک جام

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

ماڈل ٹائون پو لیس نے ڈیلر پکڑ لیا ، 13کلو سے زائد منشیات برآ مد

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر صدارت نمبردار کنونشن

غیر قانونی مقیم افغان باشندہ اور 5انسانی سمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی