ایم ڈی واساکا بارشی پانی کی نکاسی کیلئے اقدامات کا جائزہ

  • فیصل آباد
عملہ نے رات بھر فیلڈ میں رہ کراہم مقامات سے پانی نکال دیا:ثاقب رضا

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایم ڈی واسا ثاقب رضا نے بارشی پانی کی فوری نکاسی کیلئے شہر کے مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے کئے اور تیزرفتار نکاسی آب کیلئے کئے جانیوالے اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں کہا کہ کل رات سے شروع ہونے والی بارش کے پانی کی نکاسی کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے گئے جس سے نکاسی آب کا پہلا مرحلہ صرف 2 گھنٹے میں مکمل کر لیا گی۔ انہوں نے مزید کہا رات سے اب تک ہونیوالی بارش سب سے زیادہ غلام آباد میں 76 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔

اسی طرح علامہ اقبال کالونی میں 68 ملی میٹر جبکہ گلستان کالونی میں 52 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ جیل روڈ پر 47، ڈوگر بستی میں 37 اور مدینہ ٹاؤن میں 36 ملی میٹر بارش ہوئی۔ ایم ڈی واسا نے مزید کہا کہ آپریشنز سٹاف رات بھر فیلڈ میں مصروف رہا جبکہ تمام پونڈنگ پوائنٹس پر مشینری موجود تھی جس سے شہر بھر کے تمام مین روڈز اور چوراہوں کو بارشی پانی سے مکمل کلیئر کردیاگیا ، بارشی پانی کی مکمل نکاسی تک آپریشنز سٹاف فیلڈ میں موجود رہے گا۔

 

مزید پڑہیئے

سرگودھا

بغیر پھاٹک ریلوے کرسنگز کی ری ماڈلنگ کا منصوبہ پیسے نہ ہونے کے باعث شروع نہ ہوسکا

کمشنر سرگودھا ڈویژن حافظ شوکت علی کا سرگودھا شہر کا تفصیلی دورہ

خوشاب پولیس کی تین مہینوں کی کارکردگی رپورٹ پیش، جرائم میں کمی

اشیا کی قیمت ریٹ لسٹ کے مطابق یقینی بنائی جائے ، ڈی سی

سکول میں صاف ستھرے اور سرسبز ماحول کے قیام پر بھی زور

اسرائیلی جارحیت اور مظالم کے خلاف مسلم امہ متحد ہو جائے ،نعت کونسل پاکستان

آج کے کالمز

ایاز امیر
سارا مسئلہ سارا فساد اسرائیل کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خوف کا کمال
رؤف کلاسرا
جاوید حفیظ
مڈل ایسٹ کا دیرپا سکیورٹی سٹرکچر
جاوید حفیظ
سلمان غنی
عام آدمی کی مشکلات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
معاشی بحران یا پالیسیوں کا تضاد؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علاج معالجہ اور شرعی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر