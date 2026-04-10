صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:ڈسٹرکٹ کوارڑنیشن کمیٹی اجلاس ، ترقیاتی منصوبوں پر غور

  • فیصل آباد
سکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے ڈی پی اور ڈاکٹر نوید عاطف نے بریفنگ دی

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوارڑنیشن کمیٹی ہوم ڈیپارٹمنٹ اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس چنیوٹ میں منعقد ہوا، ڈپٹی کمشر عائشہ رضوان، ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف،پاک آرمی کے میجر ارتضی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل واثق عباس ہرل، اسسٹنٹ کمشنرز و دیگر متعلقہ محکموں کے افسروں ، سکیورٹی اداروں کے افسروں نے ان پرسن اور ویڈیو لنک سے شرکت کی، اجلاس میں ضلع میں جاری بیوٹیفکیشن، ترقیاتی منصوبوں، پرائس کنٹرول، گداگری، ٹریفک ایشوز،سیف سٹی پراجیکٹ، بجلی چوری، ہورڈنگ،سمگلنگ،غیر معیاری پیٹرول و ایل پی جی کی فروخت کے خلاف ایکشن سمیت دیگر امور کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان جبکہ لاء اینڈ آرڈر، سکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے ڈی پی اور ڈاکٹر نوید عاطف نے بریفنگ دی، اجلاس میں تمام تر امور کی بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا گیا جبکہ مختلف امور کے حوالے مزید ہدایات جاری کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تتلے عالی :گھر سے 7لاکھ روپے اور 2 تولے طلائی زیورات چوری

حافظ آباد:خاتون سمیت 3 سمگلر گرفتار 17 کلو چرس ، 5 کلو افیون برآ مد

سیوریج نالے میں گری بھینس نکال لی

ناقص سلنڈر پر ڈرائیور گرفتار

حافظ آ باد میں بحران شدید

ٹکر سے فون سنتا نوجوان زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بس خدا ذرا سی عزت عطا کر دے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غیر معمولی کردار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے ؟…(2)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سفارت کاری کا پل صراط
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ویل ڈَن پاکستان!
آصف عفان
امیر حمزہ
اسلام آباد اور دریائے فرات
امیر حمزہ