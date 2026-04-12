دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید سپاہی آبائی علاقے میں سپردخاک

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)وزیرستان میں دورانِ ڈیوٹی دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والے پاک آرمی کے بہادر سپاہی وسیم کی نمازِ جنازہ انکے آبائی علاقے کے قبرستان جتی پیر میں ادا کر دی گئی۔

شہید سپاہی وسیم کا تعلق نواحی علاقے ککی نو دوئم سے تھا۔ نمازِ جنازہ میں پاک فوج کے افسروں ، مقامی انتظامیہ، سیاسی وسماجی شخصیات اور اہلِ علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ میجر شہزاد، کرنل محب ریاض سمیت دیگر فوجی افسروں و جوانوں سمیت ڈی ایس پی شہزاد گل، اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر اور قائم مقام ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ بھی اس موقع پرموجود تھے ۔ نمازِ جنازہ کے بعد شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردِ خاک کیا گیا، اس موقع پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ فضا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کے نعروں سے گونجتی رہی اہلِ علاقہ نے شہید کی عظیم قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے بہادر سپاہیوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔

مزید پڑہیئے

سبزیاں 115، پھل 110 روپے کلو تک مہنگے فروخت

سکھ یاتریوں کا شہباز شریف کو نوبل انعام کیلئے نامزد کرنیکا مطالبہ

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کے فیز 1 اور 2 کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ

مذاکرات کا بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہونا افسوسناک :جماعت اسلامی

پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیلئے سپلیمنٹری گرانٹ منظور

لاہور سمیت پنجاب بھر میں پولیو مہم کا آج سے آغاز

مجیب الرحمٰن شامی
پاکستان کا لمحۂ عروج
ایاز امیر
امریکہ کہاں آن پہنچا ہے
رؤف کلاسرا
ایک تھا گورا،ایک تھا جے شنکر
رشید صافی
دیرپا معاہدے سے ایک قدم دوری
عمران یعقوب خان
اسلام آباد مذاکرات، امن کی فتح
محمد عبداللہ حمید گل
اسلام آباد میں تاریخ رقم
