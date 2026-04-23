غیر قانونی سگریٹ کیخلاف کارروائی، لاکھوں کی کھیپ برآمد

  • فیصل آباد
اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گورائیہ کی سربراہی میں مختلف علاقوں میں چھاپے

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب گورائیہ کی سربراہی میں پیرا فورس نے غیر قانونی سگریٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بڑی کارروائی کی ہے ۔انفورسمنٹ آفیسر علی شہریار خان اور محمد زاور نے ٹیم کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے ، جس کے دوران غیر قانونی طور پر سگریٹ فروخت کرنے والی دکانوں اور گوداموں سے لاکھوں روپے مالیت کی کھیپ برآمد کر لی گئی۔برآمد شدہ سامان کو قبضے میں لے کر مزید قانونی کارروائی کے لیے محکمہ ایکسائز کے حوالے کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور قانون کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

مزید پڑہیئے

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ : ستھرا پنجاب پروگرام کے رکشے منڈی میں سبزی کی ترسیل کیلئے استعمال

سیالکوٹ میں نئی انڈسٹریل اسٹیٹ کیلئے کام تیز کر دیا : شافع

ڈپٹی کمشنر نورالعین نے دھول کالاں میں شجرکاری مہم کے دوران پودے لگائے

سیوریج منصوبہ کی مقررہ مدت میں تکمیل ترجیح : عبد الرزاق

گجرات چیمبر کے صدر کی قومی بینک کے حکام سے ملاقات

ڈپٹی کمشنر کا اقبال منزل اور ملحقہ بازار میں میونسپل سروسز کی اپ گریڈیشن کا جائزہ

محمد اظہارالحق
کاروکاری ’’ناقابلِ قبول‘‘ ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لیکن اب ہمیں ہنسی نہیں‘ رونا آتا ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذاکرات میں تعطل کیوں پیدا ہوا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قربانت شوم آغا!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اصل خطرہ!
مفتی منیب الرحمٰن