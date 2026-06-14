صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لائبریریز آن ویلز منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ

  • ملتان
لائبریریز آن ویلز منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ

گرما تعطیلات کے بعد لاہور سے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز، 198ملین لاگت آئے گی ، منصوبے کے تحت 85الیکٹرک گاڑیاں خریدی جائیں گی، ہر گاڑی میں 20ٹیبلٹ نصب گاڑیوں میں بڑی ایل ڈی ڈی سکرین نصب ، موبائل لائبریری یومیہ ایک سکول کا دورہ کرے گی ، مقررہ شیڈول کے تحت سکولوں میں تعلیمی خدمات فراہم کی جائیں گی، حکام

 ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب بھر کے سکولوں میں چھٹیوں کے بعد ‘‘لائبریریز آن ویلز’’ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا تفصیل کے مطابق صوبے بھر میں سرکاری سکولوں میں ‘‘لائبریریز آن ویلزکا منصوبہ مکمل کرنے کافیصلہ کیاگیا ہے پائلٹ پراجیکٹ کا آغاز لاہور سے چھٹیوں کے فوری بعد کیا جائے گا جس پر 198 ملین روپے کی لاگت سے جدید موبائل لائبریری منصوبہ مکمل کیا جائے گا، منصوبے کے تحت 85 الیکٹرک گاڑیاں خریدی جائیں گی جبکہ ہر موبائل لائبریری میں 20 جدید ٹیبلٹس نصب کئے جائیں گے منصوبے میں طلبہ کی سہولت کے لئے ہر گاڑی میں بڑی ایل ای ڈی سکرین بھی موجود ہوگی، موبائل لائبریری روزانہ ایک سکول کا دورہ کرے گی، ہر گاڑی مقررہ شیڈول کے تحت سکولوں میں تعلیمی خدمات فراہم کرے گی الیکٹرک گاڑیاں روزانہ مقررہ چارجنگ سٹیشن سکول سے چارج ہوں گی، منصوبے سے ہر سکول کے طلبہ کو لائبریری اور ڈیجیٹل لرننگ کی سہولت میسر آئے گی حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے سے طلبہ میں مطالعے اور کتب بینی کے رجحان کو فروغ دیا جائے گا، موبائل لائبریری منصوبہ تعلیمی معیار بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

الٰہ دین پارک کو اربن فاریسٹ میں تبدیل کرنے کااعلان

ماحولیاتی تحفظ وقت کی بڑی ضرورت ،گورنر

مردہ جانوروں کی چربی سے تیل گھی بنانے والی فیکٹری سربمہر

آزاد کشمیر میں افراتفری سے صرف دشمن کا فائدہ، تنظیم اسلامی

محکمہ فنانس سے ٹی ایم سیز کو فنڈز کی فراہمی کی رپورٹ طلب

دریائے سندھ میں پانی کی شدید قلت، بحران سنگین ہوگیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل