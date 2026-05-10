صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الائیڈ سکولز سندھیلیانوالی کیمپس میں معرکۂ حق پر سیمینار

  • فیصل آباد
الائیڈ سکولز سندھیلیانوالی کیمپس میں معرکۂ حق پر سیمینار

الائیڈ سکولز سندھیلیانوالی کیمپس میں معرکۂ حق پر سیمینار قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر :ڈائریکٹر الائیڈ سکولز لیاقت کھرل ودیگرکاخطاب

سندھیلیانوالی (سٹی رپورٹر)الائیڈ سکولز سندھیلیانوالی کیمپس میں معرکۂ حق آپریشن بنیان مرصوص کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پروقار سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈائریکٹر الائیڈ سکولز حاجی لیاقت کھرل، اساتذہ کرام، طلبا اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔طلبانے ملی نغمے ، قومی خاکے ، تقاریر اور ٹیبلوز پیش کرکے افواجِ پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی اور حب الوطنی کا اظہار کیا۔ڈائریکٹر الائیڈ سکولز حاجی لیاقت کھرل ودیگر مقررین نے کہا کہ افواجِ پاکستان نے ہمیشہ وطن کے دفاع کیلئے لازوال قربانیاں دی ہیں اور قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے ۔تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی اور افواجِ پاکستان کی سربلندی کیلئے خصوصی دعا کی گئی جبکہ پاک فوج کے حق میں ریلی بھی نکالی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک دوسرے کی طاقت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنگ کب تک چلے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
معرکہ حق کے ہر ہیرو کو سلام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو چین سے کیا ملے گا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
عالمی سپر پاور کا بدلتا منصب
محمد عبداللہ حمید گل