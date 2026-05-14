صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ: ڈی سی اور ڈی پی او کا کیٹل مارکیٹ کا دورہ

  • فیصل آباد
چنیوٹ: ڈی سی اور ڈی پی او کا کیٹل مارکیٹ کا دورہ

عیدالاضحی کے موقع پر تمام انتظامات کو مزید بہتر بنایا جائے :ہدایات

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)عائشہ رضوان اور ڈاکٹر نوید عاطف نے عیدالاضحیٰ کے موقع پر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کیٹل مارکیٹ چنیوٹ کا دورہ کیا۔دورے کے دوران شائستہ جبین، منیجر کیٹل مارکیٹ اور دیگر متعلقہ افسر بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے مارکیٹ میں سیکیورٹی، صفائی ستھرائی، پینے کے صاف پانی، ٹریفک مینجمنٹ، پارکنگ، لائٹنگ اور پانی کی فراہمی سمیت دیگر انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔انہوں نے بیوپاریوں اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کرتے ہوئے ہدایت کی کہ عیدالاضحیٰ کے موقع پر تمام انتظامات کو مزید بہتر بنایا جائے ۔بعد ازاں افسروں نے محکمہ لائیو اسٹاک، ہیلتھ اور ریسکیو کے کیمپس کا بھی دورہ کیا اور وہاں طبی سہولیات، جانوروں کے معائنہ اور ایمرجنسی سروسز کا جائزہ لیا۔انہوں نے کہا کہ شہریوں اور بیوپاریوں کی سہولت اور سیکیورٹی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور تمام ادارے باہمی تعاون سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں تاکہ عوام کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آٹا، دال،چاول اور مصالحہ جات کی نئی سرکاری قیمتیں مقرر

سرجانی ٹاؤن :غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن

10ارب کے منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت

گورنر سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی الوداعی ملاقات

غیرقانونی ادویات فروخت کرنے والی 20دکانیں سربمہر،21افراد زیرحراست

فوڈاتھارٹی کی ٹیم پرتشدد کا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن