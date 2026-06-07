صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کاڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ ،طبی سہولیات کاجائزہ

  • فیصل آباد
ڈی سی کاڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ ،طبی سہولیات کاجائزہ

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کرتے ہوئے طبی و انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ زیر علاج مریضوں کی عیادت کی ،طبی سہولیات، علاج معالجے اور ادویات دستیابی بارے دریافت کیا۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائے ، ڈپٹی کمشنر نے سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر ثاقب منیر اور ایم ایس ڈاکٹر شوکت کو ہدایت کی کہ ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کے بڑھتے دباؤ پرمزید طبی عملہ تعینات کیا جائے اور دستیاب جگہ میں اضافہ کرکے مریضوں کو سہولیات فراہم کی جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ہائیکورٹ پرنسپل سیٹ پر کیسوں کی سماعت کیلئے ترمیمی روسٹر

گلگت بلتستان میں ترقیاتی بنیادیں بھٹو نے رکھیں :قمر زمان کائرہ

قیام پاکستان سے اب تک عوام قربانیاں دے رہے ہیں:چودھری سرور

ایل ڈی اے :ترقیاتی کام تیز کرنے اور مسائل حل کی ہدایت

میوہسپتال :بلڈ بینک میں مریضوں کے لواحقین سے بدتمیزی پر لیب اٹینڈنٹ معطل

پی ایچ اے :بہتر انتظامی کارکردگی کیلئے اصلاحات کاآغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزاد کشمیر میں پابندی؟
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سکیورٹی معاملات پر بھی نظر رکھی جائے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
قائد اعظم سے دولتانہ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
آزاد کشمیر: نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائیکل کی یاد میں ایک کالم
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سندھ طاس معاہدہ اور بھارتی آبی دہشت گردی
محمد عبداللہ حمید گل