صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری تعاون کے بغیر نکاسی آب کا نظام نہیں چل سکتا: ایم ڈی

  • فیصل آباد
شہری تعاون کے بغیر نکاسی آب کا نظام نہیں چل سکتا: ایم ڈی

کوڑا کرکٹ اور پلاسٹک بیگز سیوریج لائنوں میں رکاوٹ کا سبب ،ٹیمیں متحرک

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا انجینئر کامران رضا کاہلوں نے کہا ہے کہ مون سون بارشوں کے پیش نظر واسا کا عملہ نکاسی آب کے نظام کو فعال رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے ، تاہم شہریوں کا تعاون بھی اس سلسلے میں انتہائی ضروری ہے ۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ بعض اوقات کوڑا کرکٹ، پلاسٹک بیگز، ملبہ اور دیگر فضلہ سیوریج لائنوں، مین ہولز اور نالوں میں پھینکنے سے نکاسی آب کا نظام متاثر ہوتا ہے ، جس کے باعث بارشوں کے دوران پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور مختلف علاقوں میں پانی کھڑا ہونے کے مسائل جنم لیتے ہیں۔

انجینئر کامران کاہلوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کسی بھی قسم کا فضلہ ڈرینز یا مین ہولز میں ڈالنے سے گریز کریں، کیونکہ صاف ستھرا ماحول اور مؤثر نکاسی آب کا نظام شہریوں اور اداروں کے باہمی تعاون سے ہی ممکن ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ واسا کی ٹیمیں مون سون سیزن کے دوران چوبیس گھنٹے فیلڈ میں موجود ہیں اور سیوریج لائنوں کی صفائی، مین ہولز کی دیکھ بھال اور بارش کے پانی کی بروقت نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ادارہ امراض قلب لاکھوں افراد کیلئے امید کی علامت،مرادشاہ

کراچی :تیز ہوائیں چلنے ،موسم جزوی ابرآلود رہنے کا امکان

اے این ایف:خاتون سمیت 7 ملزم گرفتار 17لاکھ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

میرپور خاص:اہلکار قتل کیس کے3ملزم پیش، 6روزہ جسمانی ریمانڈ

کراچی:فائرنگ واقعات میں خاتون جاں بحق، 2 زخمی

پڈعیدن، پنگریو میں مبینہ خطرناک ڈاکو سمیت 14ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن