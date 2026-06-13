صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا بیوٹیفکیشن منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا بیوٹیفکیشن منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

فرنیچر مارکیٹ اور جھنگ روڈ پر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی واثق عباس ہرل، میونسپل کمیٹی کے متعلقہ افسران اور کنٹریکٹرز کے ہمراہ فرنیچر مارکیٹ اور جھنگ روڈ پر جاری بیوٹیفکیشن منصوبوں کا دورہ کیا اور ترقیاتی و خوبصورتی کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔دورے کے دوران انہیں جاری منصوبوں کی پیشرفت، معیار اور تکمیل کی متوقع مدت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے مختلف مقامات پر جاری کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے صفائی، شجرکاری، گرین بیلٹس، تزئین و آرائش اور دیگر ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے منصوبوں کی پیشرفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی خوبصورتی اور شہریوں کو بہتر ماحول کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔انہوں نے ہدایت کی کہ باقی ماندہ کاموں کو مزید تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے اور معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے ۔ انہوں نے متعلقہ افسران اور کنٹریکٹرز کو تاکید کی کہ تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے تاکہ شہری جلد از جلد ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔انہوں نے کہا کہ چنیوٹ کو ایک صاف ستھرا، خوبصورت اور مثالی شہر بنانے کے لیے بیوٹیفکیشن منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور اس مقصد کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ادارہ امراض قلب لاکھوں افراد کیلئے امید کی علامت،مرادشاہ

کراچی :تیز ہوائیں چلنے ،موسم جزوی ابرآلود رہنے کا امکان

اے این ایف:خاتون سمیت 7 ملزم گرفتار 17لاکھ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

میرپور خاص:اہلکار قتل کیس کے3ملزم پیش، 6روزہ جسمانی ریمانڈ

کراچی:فائرنگ واقعات میں خاتون جاں بحق، 2 زخمی

پڈعیدن، پنگریو میں مبینہ خطرناک ڈاکو سمیت 14ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن