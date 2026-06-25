صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ عاشور تک واسا کے آپریشنز عملے کی چھٹیاں منسوخ

  • فیصل آباد
یومِ عاشور تک واسا کے آپریشنز عملے کی چھٹیاں منسوخ

عزاداروں کو مکمل سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت:ایم ڈی واسا ثاقب رضا

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا فیصل آباد ثاقب رضا نے یومِ عاشور تک آپریشنز سٹاف کی تمام چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور ہدایت کی ہے کہ تمام اہلکار اپنے مقررہ ڈیوٹی پوائنٹس پر موجود رہیں تاکہ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس میں شریک عزاداروں کو سیوریج آپریشنز اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔انہوں نے کہا کہ 9اور 10 محرم الحرام کی سرکاری تعطیلات کے باوجود واسا فیصل آباد کا آپریشنز عملہ چھٹی نہیں کرے گا بلکہ جاری کردہ ڈیوٹی روسٹر کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دے گا۔ایم ڈی واسا نے بتایا کہ عشرۂ محرم کے دوران عزاداروں کو سیوریج کی مؤثر نکاسی اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جا رہی ہے ، جس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ثاقب رضا نے واضح کیا کہ 9 اور 10 محرم کو عزاداروں کو واسا سے متعلق تمام ضروری سہولیات کی فراہمی ادارے کی اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایچ نائن اتوار بازار آتشزدگی سے300دکانیں متاثر،12کروڑ کا نقصان

عشرہ محرم ،امن و امان کا قیام اولین ترجیح ہے ،صہیب احمد بھرتھ

سیکٹر F-14، 15کی بروقت تکمیل ہاؤسنگ اتھارٹی کا بڑا قدم

کامسیٹس یونیورسٹی اور پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی میں معاہدہ

بین المسالک ہم آہنگی اور انتہا پسندی کے تدارک پر گول میز کانفرنس

ایچ نائن اتواربازار میں آتشزدگی،9سالوں میں چھٹا بڑاواقعہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن