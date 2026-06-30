صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو ناچاقی ،شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنادیا

  • فیصل آباد
گھریلو ناچاقی ،شوہر نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنادیا

ملزم کی جانب سے شبیر احمد کی بیٹی کو دھمکیاں بھی دی گئیں ، مقدمہ درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھریلو ناچاقی پر شوہر نے مبینہ طور پر بیوی کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بنادیا۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے شبیر احمد نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم کے ساتھ اس کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور اس دوران ملزم کی جانب سے گھریلو ناچاقی پر آئے روز اس کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنانا اور دھمکیاں دینا معمول بنا لیا گیا ۔پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میگاسیوریج منصوبے کے تحت مزید نئی کھدائی فوری طور پر روکنے کا حکم دیدیا گیا

انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری بورڈ سرگودھا کا بجٹ منظور

آر پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد

ڈپٹی کمشنر خوشاب کاسرکاری زمینوں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف ایریاز کا دورہ

4 میڈیکل سٹوروں کے مالکان کووارننگ 10کیس ڈرگ کورٹ فیصل آباد ریفر

مختار بھرتھ سے لائرز فورم پنجاب کے نائب صدر کی ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بجٹ، ڈھابہ اور بچہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باقی ساری دنیا گئی بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
گھر کی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
ایک امیر شہر کا پسماندہ نظام
شاہد کاردار
رشید صافی
افغان قیادت کا فکری جمود
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
یونین الیکشن دھاندلی اور انتظامی ردعمل
حافظ محمد ادریس