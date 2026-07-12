صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بینظیر انکم سپورٹ نئی پالیسی ، خواتین امدادسے محروم

  • فیصل آباد
بینظیر انکم سپورٹ نئی پالیسی ، خواتین امدادسے محروم

موبائل سمز کے اجرا کیلئے دھکے کھانے پر مجبور ،2سے 3 ہزار بٹورنے کا انکشاف

اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)اٹھارہ ہزاری میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی نئی پالیسی سے ہزاروں مستحق خواتین امدادی رقم سے محروم، موبائل سمز کے اجرا کیلئے دفتروں کے دھکے کھانے پر مجبور ،عملہ کی طرف سے فی سم اجراپر دو ہزار سے تین ہزار روپے بٹورنے کا انکشاف، دفتروں میں سہولیات کا بھی فقدان،پانی نہ بجلی اور نہ کوئی سائے کا انتظام کڑی دھوپ میں مستحق خواتین شدید گرمی سے نڈھال، حکومت اور انکم سپورٹ پروگرام عملہ کو بددعائیں دینے لگیں۔ متاثرہ خواتین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور حبس کے باوجود وہ روزانہ موبائل سموں کے اجراکیلئے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتروں کے چکر لگانے پر مجبور ہیں مگر انہیں سم جاری نہیں کی جا رہی، جسکے باعث امدادی قسط بھی نہیں مل رہی۔خواتین نے الزام عائد کیا کہ دفتر کے بعض اہلکار دو سے تین ہزار وصول کرکے سم جاری کر رہے ہیں۔متاثرہ خواتین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سم کی فراہمی آسان بنائی جائے اور بغیر کسی شرط کے کی امدادی قسط جاری کی جائے ۔ رقم منتقلی کو آسان اور بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یلو لائن کرپشن کیس، سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر کی درخواست ضمانت مسترد

بغیر میٹر والے رکشوں پر پابندی عائد کرنے کافیصلہ

نوجوان پاکستان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، گورنر

ایس بی سی اے کی مخدوش عمارتوں کے خلاف آگاہی مہم اورفلیگ مارچ

جیکب آباد:زائد کرایہ وصولی کیخلاف کارروائی، ٹرانسپورٹرز پرجرمانے

خاتون کو ہراساں کرنے کے واقعے کا مقدمہ درج

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل