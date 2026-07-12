صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلڈنگ پلان کی منظوری میں جدید اصلاحات کا منصوبہ نامکمل

  • لاہور
بلڈنگ پلان کی منظوری میں جدید اصلاحات کا منصوبہ نامکمل

منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی ٹائم لائن کے تحت پیش رفت تیز کرنے کا فیصلہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہورڈویلپمنٹ اتھارٹی میں بلڈنگ پلان کی منظوری کے نظام میں جدید اصلاحات لانے کا منصوبہ تاحال عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ دسمبر 2025میں شروع کیے گئے آرٹیفشل انٹیلی جنس بیسڈ بلڈنگ پلان سکروٹنی سسٹم پر مقررہ مدت میں پیش رفت مکمل نہ ہونے کے بعد منصوبے پر دوبارہ ورکنگ شروع کر دی گئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق اے آئی پر مبنی اس نظام کو چھ ماہ کے اندر نافذ کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا، تاہم تکنیکی اور آپریشنل مراحل مکمل نہ ہونے کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار رہا۔ اب ایل ڈی اے انتظامیہ نے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے نئی ٹائم لائن کے تحت پیش رفت تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کو منصوبے کی موجودہ پیش رفت اور آئندہ لائحہ عمل پر بریفنگ دی گئی۔ حکام کے مطابق آئندہ چند ہفتوں میں پائلٹ پراجیکٹ کی ورکنگ مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

تجاوزات کیخلاف بلاامتیاز آپریشن کیا جائے ،فیصل سلیم

کپاس کا پیداواری ہدف ، جامع اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

سی ایم پنجاب چیمپئنز کرکٹ لیگ، ملتان ڈویژن ٹیم کے ٹرائلز

سکولوں کو سیس ایپ پر مکمل ڈیٹا اپ لوڈ کرنے کی ہدایت

نشتر :انتظار گاہوں میں نئے پنکھے نصب ، لواحقین کو ریلیف

طارق روڈ پر سیوریج لائن بچھانے کا منصوبہ جاری،فیصل شوکت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایرانی کشتی اور جذبات کا سمندر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اک آگ کا دریا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ملتانی رونا لیلیٰ‘سندھی بھٹو اور ہندوستانی سکھ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سکیورٹی ڈاکٹرائن میں سٹریٹجک تبدیلی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹک ٹک
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
’’انڈو پیسفک‘‘ کا خاتمہ اور بھارت کی عالمی تنہائی
محمد عبداللہ حمید گل