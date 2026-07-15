فوڈ اتھارٹی کا چھاپہ،سینکڑوں لیٹر جعلی و ناقص جوس تلف ،ایک ملزم گرفتار
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) فوڈ سیفٹی ٹیم نے چھاپہ مار کر مختلف معروف برانڈز کی جعلی پیکنگ میں ناقص، غیر معیاری فلیورڈ ڈرنک وجوسز بنا کر پیک کرتے ہوئے ملزم کورنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا یونٹ سیل کر کے سینکڑوں لیٹر جعلی و ناقص جوس تلف کردیا گیا۔
فوڈ سیفٹی ٹیم نے چھاپہ مار کر مختلف معروف برانڈز کی جعلی پیکنگ میں ناقص، غیر معیاری فلیورڈ ڈرنک وجوسز بنا کر پیک کرتے ہوئے ملزم کورنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا یونٹ سیل کر کے سینکڑوں لیٹر جعلی و ناقص جوس تلف کردیا گیا۔
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