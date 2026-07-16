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بغیر نقشہ منظوری تعمیر پر سیل بلڈنگ کھولنے پر مقد مہ

  • فیصل آباد
بغیر نقشہ منظوری تعمیر پر سیل بلڈنگ کھولنے پر مقد مہ

بٹالہ کالونی کے علاقے میں نقشہ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیموں نے چیکنگ کی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)بغیر نقشہ منظوری تعمیر کی جانے والی سیل شدہ بلڈنگ کی سیل توڑ کر دوبارہ سے تعمیرات کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے میں نقشہ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیموں کی جانب سے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا گیا۔ اس دوران شہری کو سیل شدہ بلڈنگ کی سیل توڑ کر دوبارہ سے بغیر نقشہ منظوری غیر قانونی طور پر بلڈنگ کی تعمیر کرواتے ہوئے پایا گیا۔ جس پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا ہے ۔

 

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