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پولیس کی کارروائیاں، 3ملزم گرفتار،بھاری مقدار میں منشیات برآمد

  • فیصل آباد
پولیس کی کارروائیاں، 3ملزم گرفتار،بھاری مقدار میں منشیات برآمد

ملزموں کو تھانہ جھنگ بازار کے مختلف علاقوں سے حراست میں لیا گیا، مقدمات درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کرلیں۔تفصیلات کے مطابق تھانہ جھنگ بازار کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا جو منشیات فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث تھے ۔ تینوں ملزموں کے قبضے سے مجموعی طور پر 6 کلو گرام سے زائد چرس اور دیگر منشیات برآمد کرلی گئیں۔ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

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