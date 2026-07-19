پولیس کی کارروائیاں، 3ملزم گرفتار،بھاری مقدار میں منشیات برآمد
ملزموں کو تھانہ جھنگ بازار کے مختلف علاقوں سے حراست میں لیا گیا، مقدمات درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے 3 منشیات فروشوں کو گرفتار کرکے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کرلیں۔تفصیلات کے مطابق تھانہ جھنگ بازار کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 3 ملزموں کو گرفتار کر لیا جو منشیات فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث تھے ۔ تینوں ملزموں کے قبضے سے مجموعی طور پر 6 کلو گرام سے زائد چرس اور دیگر منشیات برآمد کرلی گئیں۔ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔
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