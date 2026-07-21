9 محرم واقعہ کی ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنیکا مطالبہ
سمندری (نمائندہ دنیا) مولانا مفتی محمد سعید رضوی نے مطالبہ کیا ہے کہ 9 محرم الحرام کے روز پیش آنے والے واقعہ کی ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں۔۔۔
اہلسنت علماء کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محلہ اشرف آباد میں ایک شخص نے حملہ کرکے مولانا غلام فرید سیالوی کو زخمی کیا، جس پر پولیس نے بروقت مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کیا، جس پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
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