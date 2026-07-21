صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مکوانہ :گورنمنٹ مڈل گرلز سکول کو ہائی درجہ دینے کا مطالبہ

  • فیصل آباد
مکوانہ :گورنمنٹ مڈل گرلز سکول کو ہائی درجہ دینے کا مطالبہ

علاقے میں گرلز ہائی سکول نہ ہونے کے بچیوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے

مکوآنہ (نمائندہ دنیا)مکوآنہ کے شہریوں نے وزیراعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ گورنمنٹ مڈل گرلز سکول مکوآنہ کو فوری طور پر ہائی سکول کا درجہ دیا جائے تاکہ طالبات کو بہتر تعلیمی سہولیات میسر آ سکیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ مکوآنہ میں سرکاری گرلز ہائی سکول نہ ہونے کے باعث طالبات کو مزید تعلیم کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے ، جس سے انہیں سفری مشکلات اور دیگر مسائل کا سامنا رہتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ مکوآنہ آبادی کے لحاظ سے ایک بڑے شہری مرکز کی حیثیت رکھتا ہے ، اسی بنا پر اسے ٹاؤن میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا گیا اور یہ چار یونین کونسلوں پر مشتمل علاقہ ہے ۔ اتنی بڑی آبادی کے باوجود بچیوں کی تعلیم کے لیے سرکاری ہائی سکول کا نہ ہونا تشویشناک ہے ۔شہریوں کے مطابق گورنمنٹ مڈل گرلز سکول مکوآنہ ہر لحاظ سے ہائی سکول کا درجہ حاصل کرنے کے لیے مقررہ قواعد و ضوابط پر پورا اترتا ہے ، جبکہ اس سلسلے میں متعلقہ فائل بھی محکمہ تعلیم میں زیر غور ہے ۔اہلِ علاقہ نے وزیراعلیٰ پنجاب اور صوبائی وزیر تعلیم سے اپیل کی کہ عوامی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے سکول کو جلد از جلد ہائی سکول کا درجہ دیا جائے تاکہ علاقے کی طالبات کو معیاری اور آسان تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

آزاد کشمیر انتخابات کیلئے انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

چینی وفد اور شافع حسین کی ملاقات‘ سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق

آزاد کشمیر الیکشن میں ن لیگ کی کامیابی ضروری : سعد رفیق

کمشنر کا سیالکوٹ کا دورہ، ممکنہ اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا شہر کا دورہ، صفائی، ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ

دریائے چناب کی مسلسل نگرانی‘ اداروں کو الرٹ رہنے کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس