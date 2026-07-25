صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممکنہ سیلابی صورتحال: اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کا انتظامات کا جائزہ

  • فیصل آباد
ممکنہ سیلابی صورتحال: اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ کا انتظامات کا جائزہ

دستیاب سہولیات، مشینری، ریسکیو انتظامات اور دیگر ضروری تیاریوں کا معائنہ

کمالیہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی نے ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر پری فلڈ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مجوزہ فلڈ ریلیف کیمپ سائٹس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے دستیاب سہولیات، مشینری، ریسکیو انتظامات اور دیگر ضروری تیاریوں کا تفصیلی معائنہ کیا۔بعد ازاں انہوں نے تحصیل افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دریائے راوی کی موجودہ صورتحال، فلڈ ریلیف کی تیاریوں، حساس مقامات، ریسکیو و ریلیف انتظامات اور متعلقہ محکموں کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیا۔

اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی نے کہا کہ اس وقت دریائے راوی میں پانی معمول کے مطابق بہہ رہا ہے ، تاہم ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ  کسی بھی ناگہانی صورتحال میں فوری اور مؤثر ردعمل یقینی بنایا جا سکے ۔انہوں نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ مکمل الرٹ رہیں اور فلڈ ریلیف کیمپ سائٹس پر ضروری سہولیات، مشینری، عملہ، ریسکیو ٹیموں اور امدادی سامان ہر وقت فعال اور تیار رکھیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

این ایس پی پی، کنیئرڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ایم او یو پر دستخط

پی این آر اے کی جانب سے PAECکو 2نئے اجازت نامے جاری

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 1ہزار لٹر پانی ملا دودھ تلف

بہارہ کہو:ڈمپر، کیری ڈبہ کے حادثات میں 7افراد زخمی

راولپنڈی،پھندا لگی لاش برآمد

اسلام آباد، 15اشتہاری گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن