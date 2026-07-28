صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ :ڈی سی کا سرکاری سکولوں کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
ٹوبہ :ڈی سی کا سرکاری سکولوں کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

ماہم آصف کی سائنس و کمپیوٹر لیبز اور صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر ماہم آصف ملک نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نمبر 1 اور گورنمنٹ اسلامیہ سیکنڈری سکول کا دورہ کرکے تعلیمی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سائنس اور کمپیوٹر لیبز کا معائنہ کیا، جہاں متعلقہ افسران نے دستیاب آلات اور سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ لیبارٹریوں میں موجود آلات اور وسائل کی مناسب دیکھ بھال کو ہر صورت یقینی بنایا جائے تاکہ وہ ہر وقت فعال رہیں۔ انہوں نے سکولوں میں صفائی ستھرائی اور سبزہ زاروں کی دیکھ بھال مزید بہتر بنانے کی بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ \"سرکاری سکول، معیاری سکول\" پروگرام کے تحت معیاری تعلیمی ماحول کی فراہمی حکومت پنجاب کی ترجیح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس