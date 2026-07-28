صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک پولیس چالان مہم میں مصروف: ون ویلنگ و ریسنگ کیخلاف کاروائیاں سست

  • فیصل آباد
ٹریفک پولیس چالان مہم میں مصروف: ون ویلنگ و ریسنگ کیخلاف کاروائیاں سست

ٹریفک کی روانی متاثر ، حادثات میں بھی اضافہ ،حکام ون ویلنگ،موٹر سائیکل ریسنگ کے خاتمے ، ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کیلئے مؤثر اقدامات کریں:شہری

فیصل آباد (عبدالباسط سے ) فیصل آباد کی مرکزی شاہراہیں، ہائی ویز اور دیگر سڑکیں ٹریفک پولیس کی مبینہ غفلت کے باعث ون ویلنگ اور موٹر سائیکل ریسنگ کرنے والے عناصر کی محفوظ آماجگاہ بن گئی ہیں۔ شہریوں کے مطابق مین شاہراہوں پر ون ویلنگ اور ریسنگ نہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر کر رہی ہے بلکہ آئے روز حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں، تاہم ان عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ذرائع کے مطابق ٹریفک پولیس کی زیادہ تر توجہ نظامِ ٹریفک کو بہتر بنانے کے بجائے چالان مہم کو کامیاب بنانے پر مرکوز ہے ، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ون ویلرز اور موٹر سائیکل ریسرز کھلے عام قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ذرائع کا کہنا ہے کہ کینال روڈ، ایکسپریس وے ، جڑانوالہ روڈ، ستیانہ روڈ، سمندری روڈ، جھنگ روڈ، نڑوالا روڈ، شیخوپورہ روڈ، ملت روڈ اور شہر کی دیگر اہم شاہراہوں پر رات گئے اور علی الصبح ون ویلنگ اور موٹر سائیکل ریسنگ معمول بن چکی ہے ۔ ان سرگرمیوں میں بڑی تعداد میں نوجوان خطرناک کرتب دکھاتے اور تیز رفتاری سے موٹر سائیکلیں دوڑاتے نظر آتے ہیں۔

شہریوں کے مطابق اس خطرناک رجحان کے باعث آئے روز ون ویلرز خود بھی حادثات کا شکار ہوتے ہیں جبکہ بے گناہ شہری بھی ان کی زد میں آ کر زخمی یا متاثر ہوتے ہیں۔ متعدد حادثات کے باوجود ٹریفک پولیس کی جانب سے ون ویلنگ اور ریسنگ کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے غافل دکھائی دیتی ہے اور اس کی تمام تر توجہ صرف چالان مہم تک محدود ہو کر رہ گئی ہے ، جس کے باعث قانون شکن عناصر کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے ۔ اعلیٰ ٹریفک حکام ون ویلنگ اور موٹر سائیکل ریسنگ کے خاتمے ، ٹریفک قوانین پر سختی سے عملدرآمد اور محفوظ و منظم نظامِ ٹریفک کی فراہمی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس