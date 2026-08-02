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سگے باپ کی بیٹی کیسا تھ ساتھیوں سمیت مبینہ زیادتی، ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
سگے باپ کی بیٹی کیسا تھ ساتھیوں سمیت مبینہ زیادتی، ملزم گرفتار

گوجرہ (نما ئندہ دُنیا) سگے باپ نے اپنی بیٹی کو سا تھیو ں سمیت مبینہ زیادتی کا نشانہ بناڈالا ۔

ملت ٹاؤ ن گوجرہ کی طا ہرہ سلیما ن نے تھا نہ سٹی گوجرہ میں مقدمہ درج کروا یا کہ اسکی بیس سا لہ بیٹی(ج)گھر میں موجود تھی کہ اسکا باپ سلیما ن اسے اسلحہ کے زور پر بیٹھک میں لے گیا اور زیادتی کا نشا نہ بنایا ۔شور سن کو موقع پر پہنچی تو سلیما ن فرار ہو گیا اسکی بیٹی نے بتایا کہ اسکا باپ اسے دو ماہ قبل بھی پینسرہ روڈ پر ڈیرہ پر لے گیا اور وہا ں اسکے سا تھی را نا منور سکنہ 96 ج ب اور تین نا معلو م افراد نے اسے زیادتی کا نشا نہ بنا یا ۔سٹی پو لیس نے ملزم سلیما ن کو گرفتار کرکے تفتیش کا آ غاز کردیا اور دیگر ملزمو ں کی تلا ش شروع کردی۔

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