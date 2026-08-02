صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رات کو ترقیاتی کاموں کے اطراف لائٹس انتظامات کے احکامات

  • لاہور
رات کو ترقیاتی کاموں کے اطراف لائٹس انتظامات کے احکامات

ٖڈی جی ایل ڈی اے کا چہلم امام حسین ؓ، عرس علی ہجویری ؒ سے قبل اقدامات کاجائزہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے داتا دربار توسیعی منصوبے اور بھاٹی چوک انڈر پاس کا دورہ کیا۔ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے چہلم حضرت امام حسینؓ اور حضرت علی ہجویریؒ کے عرس سے قبل ترقیاتی منصوبوں پر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ڈی جی ایل ڈی اے نے رات کے اوقات میں ترقیاتی کاموں کے اطراف لائٹس کے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت کی۔ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے ترقیاتی کاموں کے اطراف حفاظتی اقدامات پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے ہدایت کی کہ عرس اور چہلم کے دنوں میں منصوبے سے منسلک ترقیاتی کاموں کو بند رکھا جائے ۔ترقیاتی کاموں کے اطراف سائٹ پر حفاظتی چادریں، لائٹس، بورڈز اور دیگر اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ڈی جی ایل ڈی اے نے بارش کی صورت میں نکاسی آب کے لیے بھی خصوصی اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

یونین کونسل دفاترمیں سہولت سنٹرز کے قیام کا پائلٹ منصوبہ شروع

چہلم امام حسینؓ کیلئے امن کمیٹی اجلاس، انتظامات کا جائزہ

آزادکشمیر الیکشن آج، کوٹ ادو میں دو پولنگ سٹیشن قائم

بورے والا غلہ منڈی میں کسان سہولت سنٹر کا باقاعدہ افتتاح

چہلم امام حسینؓ پرسکیورٹی انتظامات سی پی او کی تاجروں سے مشاورت

گرین بس منصوبہ عوامی سہولت کا انقلابی اقدام ،نعیم اختر بھابھہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل