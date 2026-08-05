صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اصلاح المسلمین کی شجر کاری مہم کا آغاز

  • فیصل آباد
جماعت اصلاح المسلمین کی شجر کاری مہم کا آغاز

چک نمبر 562 گ ب میں سایہ دار اور ماحول دوست پودے لگائے گئے

بچیانہ( نمائندہ دنیا )نواحی چک نمبر 562 گ ب میں جماعت اصلاح المسلمین نے معروف روحانی رہنماخواجہ طاہر المعروف سجن سائیں کی ہدایات پر شجر کاری مہم کا آغاز کرکے پودے لگا ئے ۔ معززین علاقہ نے شجر کاری مہم میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں گاؤں کے داخلی راستے اور اطراف میں مختلف اقسام کے سایہ دار اور ماحول دوست پودے لگائے تاکہ علاقے کو سرسبز و شاداب بنانے کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں بھی اپنا کردار ادا کیا جا سکے ۔ اس موقع پر جماعت اصلاح المسلمین کے ذمہ داران اور ممبران نے کہا کہ درخت قدرت کا انمول تحفہ ہیں، جو نا صرف ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ صاف ہوا، خوشگوار ماحول، سایہ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات میں کمی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ شجر کاری صدقہ جاریہ ہے جسکے فوائد آنے والی نسلوں تک پہنچتے ہیں۔انہوں نے مزید بتایا کہ لگائے گئے پودوں کی حفاظت، آبیاری اور مسلسل دیکھ بھال کیلئے جماعت کے رضاکار وقتاً فوقتاً پودوں کا معائنہ بھی کرینگے ۔ انہوں نے اہلِ علاقہ سے بھی اپیل کی کہ وہ شجر کاری مہم میں بھرپور تعاون کریں، پودوں کی حفاظت کو اجتماعی ذمہ داری سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر سرسبز، صاف اور صحت مند پاکستان کی تعمیر میں ہمارا ساتھ دیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا چہلم امام حسین ؓکے موقع پر کنٹرول روم کادورہ

ڈپٹی کمشنر کا اے کیٹیگری مرکزی قدیمی جلوس کے انتظامات کاجائزہ

چہلمِ امام حسینؓ:اے سی کا روٹس کا تفصیلی دورہ، انتظامات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنرکا مختلف ترقیاتی منصوبوں اور گرین بیلٹس کادورہ

اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پپلاں کا دورہ

نواز شریف کارڈیالوجی کاطبی فضلہ تلف کرنے کے انتظامات

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر