صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کشمیری تنہا نہیں ، پوری قوم ریاست ساتھ کھڑی : وفاقی وزرا

  • اسلام آباد
کشمیری تنہا نہیں ، پوری قوم ریاست ساتھ کھڑی : وفاقی وزرا

بھارت کی آئینی ڈکیتی کا مقصد وادی کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنا تھا ، علیم خان غیرقانونی اقدام اقوامِ متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ، تسلیم نہیں کرینگے ، مصدق ملک

اسلام آباد (نیوز رپورٹر، سٹاف رپورٹر) وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے یومِ استحصالِ کشمیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ 5 اگست 2019 بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا سیاہ دن ہے، بھارت کی آئینیڈکیتی کا مقصد وادی کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنا تھا تاہم بھارت اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام تنہا نہیں پوری پاکستانی قوم اور ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے اور حقِ خودارادیت کے حصول تک سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔

وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ بھارتی اقدام اقوامِ متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا ، انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر سطح پر کشمیری عوام کی غیرمتزلزل حمایت جاری رکھے گا اور عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے مؤثر کردار ادا کرے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ستمبر سے ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے، اکتوبر میں 50 ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا فیصلہ

سٹی کورٹ کے اطراف تجاوزات ختم کرنے کا حکم

پولیس چیف کا چہلم کے مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

یومِ شہدائے پولیس بے مثال قربانیوں کی یاد دلاتا، گورنر

آزاد کشمیر الیکشن نواز لیگ کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار، بشیر میمن

شعبہ لائیواسٹاک جدید خطوط پراستوار کرنا ناگزیر،صوبائی وزیر

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر