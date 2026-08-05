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ستمبر سے ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے، اکتوبر میں 50 ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا فیصلہ

  • کراچی
ستمبر سے ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے، اکتوبر میں 50 ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا فیصلہ

رواں سال کے آخر سے مرحلہ وار ایک ہزار ایک وی بسز لائی جائیں گی،یونیورسٹی روڈ پر مکسڈ ٹریفک لائن کا ایک حصہ آئندہ ماہ کھولنے سے ٹریفک کی روانی میں نمایاں بہتری آئے گی ،شرجیل میمن

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت کے ٹرانسپورٹ شعبے میں اہم فیصلے ،سندھ حکومت کا ستمبر سے ای وی ٹیکسی سروس شروع کرنے ، اکتوبر میں 50 ڈبل ڈیکر بسیں لانے کا فیصلہ کرلیا۔سندھ حکومت کی جانب سے رواں سال کے آخر سے مرحلہ وار ایک ہزار ایک وی بسز لانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ،لاڑکانہ تا قمبر اور قمبر تا شہدادکوٹ پیپلز بس سروس کے نئے روٹس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ کا اہم اجلاس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، سی ای او ٹرانس کراچی زبیر چنہ، پی ڈی یلو لائن کمال دایو اور دیگر حکام شریک تھے۔

اجلاس میں کراچی یونیورسٹی روڈ پر مکسڈ ٹریفک لائن کا ایک حصہ ستمبر میں عوام کھولنے کا بھی فیصلہ ہوا،اجلاس کے دوران مختلف منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کے تمام ڈیپوز کی تعمیر مقررہ ٹائم لائن کے مطابق جلد از جلد مکمل کی جائے ، شرجیل انعام میمن نے کہا کہ لاڑکانہ تا قمبر اور قمبر تا شہدادکوٹ پیپلز بس سروس کے نئے روٹس جلد فعال کئے جائیں ، سندھ حکومت کی ای وی ٹیکسی سروس کا آغاز ستمبر میں کیا جائے گا، مرحلہ وار 1000 مزید الیکٹرک بسیں بھی پبلک ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کی جائیں گی، 50 نئی ڈبل ڈیکر بسیں اکتوبر میں کراچی پہنچ جائیں گی، شہریوں کو جدید اور معیاری سفری سہولیات میسر آئیں گی،یونیورسٹی روڈ پر مکسڈ ٹریفک لائن کا ایک حصہ ستمبر میں عوام کے لیے کھولنے سے ٹریفک کی روانی میں نمایاں بہتری آئے گی۔

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