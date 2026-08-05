صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستھرا پنجاب کے اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں:ڈی سی

  • فیصل آباد
ستھرا پنجاب کے اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں:ڈی سی

شہریوں کو بروقت اور بہترین صفائی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نعمان صدیق کی زیر صدارت ستھرا پنجاب پروگرام پر پیشرفت کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس ہو ا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (ہیڈکوارٹر) سارہ زینب، منیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب ایجنسی عابد بھٹی، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ذوالفقار علی، اسسٹنٹ کمشنرز، تحصیل منیجرز اور متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔ ضلع بھر میں صفائی کے انتظامات، ستھرا پنجاب پروگرام کے اہداف، تحصیل سطح پر جاری سرگرمیوں، مشینری کے استعمال، ماڈل یونین کونسلز کے قیام اور شہریوں کو صفائی کی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے مقررہ اہداف ہر صورت مکمل کئے جائیں اور شہریوں کو بروقت اور بہترین صفائی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔ تحصیلوں میں صفائی کے معیار کو بہتر بنانے کیلئے تمام افسر پوری محنت، لگن، ذمہ داری اور ٹیم ورک کے ساتھ فرائض انجام دیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ناکارہ سیوریج،گلی محلوں میں بارش کا پانی جمع

پٹرول پر لیوی ، بجلی پر ٹیکس ختم کئے جا ئیں :جماعت اسلامی

پیپلز کالونی ڈسپوزل سٹیشن میں 3نئے پمپس کا افتتاح

کچی فتومنڈ بازار میں ناقص صفائی پر ڈی سی شدید برہم

راہوالی:فصلوں سے پانی کے نکاس کیلئے کسان خود متحرک

سیالکوٹ:ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی جانب سے جلوس روٹ کا معائنہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
دونوں خاندان بات سمجھ نہیں رہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جمہوریت خود قید ہوگئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اٹھارہویں ترمیم ،خواب سے سراب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
نئے صوبوں پر پیش رفت کا جائزہ
سلمان غنی
محمد حسن رضا
ری سیٹ پاکستان، بٹن پریس ہوچکا؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دِل اور وقت کا ضیاع
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر